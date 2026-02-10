ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರೊಬ್ಬರು ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇಡೀ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ ಅವರು ಮಂಡಿರಜ್ಜು (Hamstring Injury) ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೊಂಬೊದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಾಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ ಅವರು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಇಂಜುರಿಗೆ ತುತ್ತಾದರು.
ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ ಅವರು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಕೂಡಲೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಎಡ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಲು ಇನ್ನೂ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅವರನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಸರಂಗ ಅವರು ಗಾಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದುಶಾನ್ ಹೇಮಂತ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಸರಂಗ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮದೇ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹಸರಂಗ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
