ಮುಂಬೈ: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೇ, ಭಾರತೀಯ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವೇಗದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಸ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು 50 ಓವರ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು'ರಾಜ್ಯ ಎ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ 50 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದ ಹೊಸ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ದೇಶೀಯ ಸೀಸನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ರವಾನೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಅನುಭವ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹಿರಿಯರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೂಡ 'ಎಲೈಟ್' ಮತ್ತು 'ಪ್ಲೇಟ್' ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೈಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.
ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೇವಲ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಿಹಾರದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಹಿರಿಯರ (ಸೀನಿಯರ್) ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಜೊತೆಗೇ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಹಾರ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಈ ಅಂಡರ್-23 ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ವಿರಳ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.