CSK ಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಐಪಿಎಲ್‌ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್!

Big Setback For CSK: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಎಂತಲೇ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡ ಎಂದರೆ ಅದುವೇ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೂ ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ:
ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ 2026 ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.
ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ:
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. "ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಎಡಗಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಋತುವಿನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 12 ವಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Official Announcement
Ayush Mhatre has been ruled out of the remainder of IPL 2026 due to a left hamstring injury sustained while batting during the match against Sunrisers Hyderabad on April 18.
Ayush's injury will require a rehabilitation period of 6-12 weeks.
We wish Ayush… pic.twitter.com/7bGrFvqjY9
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 21, 2026
ಇನ್ನುಳಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿಎಸ್ಕೆ (CSK) ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Mumbai Indians ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಪಾಂಡ್ಯ ಸೇನೆ ಮುಂದಿದೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್!
ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಗಾಯಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ?
ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ವಿರುದ್ಧದ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುವಾಗ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ನೋವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಮೈದಾನ ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 12 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅಲಭ್ಯತೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೀರುತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ!
ಇನ್ನುಳಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅಲಭ್ಯತೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಾಯಕ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸರಿಯಾದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ 30 ರೂಪಾಯಿ.!
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನಿರಬಹುದು?
ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಬದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕರೆತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಯುಷ್ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕರೆತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.