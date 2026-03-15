English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ವಂತೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ವಂತೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೂ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್‌ ಮಾಲಕಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಇದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 15, 2026, 01:25 PM IST
  • ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದರು
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೊದಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾವ್ಯ
  • ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌, ಏನು ಗೊತ್ತಾ..?

Trending Photos

​ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ‘AMB ಸಿನಿಮಾಸ್’ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ
camera icon5
ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ವಂತೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Kavya Maran and Pakistan Abrar Ahmed: ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ದೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಅಬ್ರಾರ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದೀಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಮಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳು ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಬ್ರಾರ್ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಪರ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು, ದೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಗ್‌ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (PCB) ಅಬ್ರಾರ್‌ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NOC) ನೀಡದಿರಬಹುದು. ಜುಲೈ 15 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ಗೆ ತೆರಳಲಿದೆ. ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜುಲೈ 21 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ಭಾರತದ ಒಡೆತನದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್‌ನಿಂದ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಗ್‌ನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಭಾನುವಾರ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.34 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಡೆತನ ಯಾವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್‌ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Pakistan Abrar AhmedSunrisersthe hundredAbrar Ahmed Sunrisers HyderabadHundred auction

Trending News