English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ತವರು ಮೈದಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲ..! 

ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ತವರು ಮೈದಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲ..! 

ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ನಡುವೆ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 11 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 50 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 13, 2026, 09:28 PM IST
  • ಜೂನ್ 5 ರಂದು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೈಕೆಲ್ ಡಿ'ಕುನ್ಹಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಕಸದಸ್ಯ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು
  • ಈ ಆಯೋಗವು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು
  • ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಮ್ಮ ತವರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ

Trending Photos

EPFO 3.0: ಈ ದಿನದಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon6
EPFO
EPFO 3.0: ಈ ದಿನದಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ?
camera icon6
Today Gold Rate
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ?
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ʼಸೂರ್ಯ ದೋಷʼದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ.. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ
camera icon8
Makar Sankranti 2026
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ʼಸೂರ್ಯ ದೋಷʼದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ.. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ
SBI ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಇದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 35,00,000 ರೂ.! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
SBI
SBI ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಇದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 35,00,000 ರೂ.! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ತವರು ಮೈದಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲ..! 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ತವರು ಮೈದಾನಗಳಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ತವರು ಮೈದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ರಾಯ್‌ಪುರ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಹೊಸ ತವರು ಮೈದಾನಗಳಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ನಡುವೆ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 11 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 50 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ದುರಂತದ ನಂತರ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಜೂನ್ 5 ರಂದು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೈಕೆಲ್ ಡಿ'ಕುನ್ಹಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಕಸದಸ್ಯ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.ಈ ಆಯೋಗವು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ನಿಷೇಧದ ನಂತರ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಮ್ಮ ತವರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ರಾಯಪುರ ಮೈದಾನವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮೈದಾನಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ.

About the Author
IPL 2026Royal Challengers BengaluruRCBChinnaswamy Cricket Stadiumಐಪಿಎಲ್ 2026

Trending News