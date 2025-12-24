ಕೇವಲ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಗಣಿ.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಆಟಕ್ಕಿಂತ ದಾಖಲೆ ಏನು ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಣ್ಣಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ತಂಡದ ಯಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಕಿಬುಲ್ ಗಣಿ ಕೇವಲ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಂಚಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಿಹಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಕಿಬುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಓಪನರ್ ಅಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಲ್ ಮಹೂರ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದರು. ಮಂಗಲ್ ಔಟ್ ಆದರೂ ವೈಭವ್ ಘರ್ಜನೆ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು.
ಹೀಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಕಿಬುಲ್ ಗಣಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಸಕಿಬುಲ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸಕಿಬುಲ್ ಗಣಿ ಅವರು ಕೇವಲ 32 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪರವಾಗಿ ಅನ್ಮೋಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇವಲ 35 ಬಾಲ್ಗೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಕಿಬುಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ಸಕಿಬುಲ್ ಗಣಿ ಕೇವಲ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸುಂದರವಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 12 ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 128 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಿಹಾರ ತಂಡ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 574 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಆದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 177 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
