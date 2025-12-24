English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೇವಲ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಗಣಿ.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ತಂಡವು ಮನಮೋಹಕವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.     

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 24, 2025, 11:21 PM IST
  • ತಂಡಕ್ಕೆ ರನ್‌ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಓಪನರ್‌ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
  • ವೈಭವ್‌ಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಕಿಬುಲ್
  • ಎಲ್ಲರ ದಾಖಲೆನ ಅಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಸಕಿಬುಲ್ ಗಣಿ

ಕೇವಲ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಗಣಿ.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಎಂದರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಆಟಕ್ಕಿಂತ ದಾಖಲೆ ಏನು ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಣ್ಣಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ತಂಡದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಸಕಿಬುಲ್‌ ಗಣಿ ಕೇವಲ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಂಚಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಬಿಹಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಕಿಬುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಓಪನರ್‌ ಅಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಲ್ ಮಹೂರ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದರು. ಮಂಗಲ್ ಔಟ್‌ ಆದರೂ ವೈಭವ್‌ ಘರ್ಜನೆ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. 

ಹೀಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಕಿಬುಲ್‌ ಗಣಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸ್ಟ್‌ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಸಕಿಬುಲ್‌ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಂದ್ಯಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಕಿಬುಲ್ ಗಣಿ ಅವರು ಕೇವಲ 32 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಪರವಾಗಿ ಅನ್ಮೋಲ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಕೇವಲ 35 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಉಡೀಸ್‌ ಮಾಡಿ ಸಕಿಬುಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಫ್ರಿಕಾದಂತೆ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್‌ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ.. RCB ಸ್ಟಾರ್ ಅಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿ, ದಾಖಲೆಯ ಗೆಲುವು!

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ಸಕಿಬುಲ್ ಗಣಿ ಕೇವಲ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ    10 ಸುಂದರವಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 12 ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 128 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಬಿಹಾರ ತಂಡ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6    ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 574 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಆದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 177    ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ.. ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ಫಿನೀಶ್‌!

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

