ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು.. ರೂ. 358 ಕೋಟಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಕಂಪನಿ! ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲೂ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ

BCCI Dream11 deal: ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ 'ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ, 2025' ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ನಂತರ ಡ್ರೀಮ್-11 ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 25, 2025, 07:54 PM IST
    • ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೋಮವಾರ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
    • ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಿಂದ ಇದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ
    • 'ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ, 2025' ಅಂಗೀಕಾರ

ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು.. ರೂ. 358 ಕೋಟಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಕಂಪನಿ! ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲೂ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಸೋಮವಾರ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮಂಡಳಿಯು ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಿಂದ ಇದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ 'ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ, 2025' ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ನಂತರ ಡ್ರೀಮ್-11 ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಅವರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ, 2025 ಅಂಗೀಕಾರದ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಡ್ರೀಮ್11 ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಡಳಿಯು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?
ಒಪ್ಪಂದವು ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ರೀಮ್11 ಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಡ್ರೀಮ್11 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಿಇಒ ಹೇಮಾಂಗ್ ಅಮೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ಗೆ ತಂಡದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ'  ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು

ನಿಯಮ ಏನು?
358 ಕೋಟಿ ರೂ. ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿನ ನಿಬಂಧನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಲು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

