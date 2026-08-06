Bomb attack at cricketer house: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ನ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಗುರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಕೇಶಬ್ಮೋರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 8.45 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಸಹ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
"ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಕಾನ್ ಸಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್, ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಬಿಎನ್ಪಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ಜಮಾತ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿ ಎಲ್ಲವೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳ ವರದಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ" ಎಂದು ಹಸೀನಾ ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿಯ ವಿದೇಶಿ ವರದಿಗಾರರ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ವರ್ಚುವಲ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ದಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆದ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್, "ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ"ಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನರಮೇಧ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಪಟಾಕಿಯಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಸೀನಾ ಅವರ ಪಕ್ಷವಾದ ಆವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶಕೀಬ್ ಅವರು ಮಗುರಾ-1 ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆವಾಮಿ ಲೀಗ್ನ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೂರಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಾಳದ ಬಗೆಗ ವದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತೂರಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಸಹ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಮಗುರಾ ಸಾದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಲ್ ಮಾಮುನ್ 'ದಿ ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಕೋರರ ಗುರುತು ಮತ್ತು ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಬರಬೇಕಿದೆ.
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು 2024 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರದಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟರೂ , ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನರಿಂದ "ಎಂದಿಗೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಾರಿನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಸೀನಾ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೂರದಿಂದಲೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. "ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ... ಇದು ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವಲ್ಲ; 1971 ರಲ್ಲಿ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇದಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಸಂಘಟಿತ ಗುಂಪುಗಳು" ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು "ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನ" ವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು, ಈ ಚಳುವಳಿಯು ತನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೋರುವ ಒಂದು ಹಂತದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
"ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರ ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಶಾಂತಿಯುತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂವಾದ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಸುಧಾರಣೆಯ ಭಾಷೆಯ ಹಿಂದೆ, ಸಂಘಟಿತ ಗುಂಪುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಸಮಯ ಬಂದಾಗ" ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹಸೀನಾ ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದಿವರಿದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ (BNP), ಜಮಾತ್- ಎ- ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಪಾರ್ಟಿ (NCP) ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ "ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಕಾನ್ ಸಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಅವರು ಹಸೀನಾ ಜೊತೆಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.