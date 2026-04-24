ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್‌ ಹಾಕುವಾಗಲೇ ಎರಡು Mascot ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ.. ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮಾನ ಹರಾಜು!

PSL 2026 Mascot fight: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (PSL)ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಲವು ವಿವಾದಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ನ ಗಡಾಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಲಾಹೋರ್ ಖಲಂದರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ.
ಲಾಹೋರ್ನ ಗಡಾಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ ಖಲಂದರ್ ಮತ್ತು ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ನಾಯಕ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ರಮೀಜ್ ರಾಜಾ ಟಾಸ್ ಸೋತ ಕೂಡಲೇ ಇಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಹಠಾತ್ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಾಗ ರಮೀಜ್ ರಾಜಾ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ ವಾರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಶಾಹೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಆದರೆ ರಮೀಜ್ ರಾಜಾ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಗದರಿಸಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಮಾಷೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಿಚ್ನಿಂದ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಪಿಚ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್ಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
2026ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಆಡಳಿತವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬಯ್ಯಲಾಗತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲೇ ಗಲಾಟೆ.. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಬೌಲರ್ ನಡುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಲಾಹೋರ್ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಫೀಕ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಬಲದಿಂದ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 199 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತ್ತು. ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ 18.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 200 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತು. ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಜೇಯ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಖುಶ್ದಿಲ್ ಶಾ ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮ್ ಮನೆ ದೇವ್ರು".. RCB ಮಾಡಿರೋ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ!
ANOTHER LEVEL OF CLOWNERY UNLOCKED IN PSL
During the toss, the Lahore Qalandars and Karachi Kings mascots started trading blows at each other 😂😂😂
Shaheen Afridi was clearly embarrassed and David Warner was bemused to watch the two mascots fighting pic.twitter.com/QKDjZJrUOR
— Brutal Truth (@sarkarstix) April 23, 2026