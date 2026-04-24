English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Sports
ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್‌ ಹಾಕುವಾಗಲೇ ಎರಡು Mascot ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ.. ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮಾನ ಹರಾಜು!

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿ ಅಚ್ಚಮೆಚ್ಚು. ಅದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್‌ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟದ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 24, 2026, 07:52 PM IST
  • ಲಾಹೋರ್ ಖಲಂದರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ
  • ಟಾಸ್‌ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಕೈಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದ ಎರಡು ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್‌ಗಳು
  • ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ

Trending Photos

camera icon10
camera icon5
CSK vs MI
camera icon6
Onion juice
camera icon5
Health Tips
PSL 2026 Mascot fight: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್‌ (PSL)ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಲವು ವಿವಾದಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್‌ನ ಗಡಾಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಲಾಹೋರ್ ಖಲಂದರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಲಾಹೋರ್‌ನ ಗಡಾಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ ಖಲಂದರ್ ಮತ್ತು ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ನಾಯಕ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ರಮೀಜ್ ರಾಜಾ ಟಾಸ್ ಸೋತ ಕೂಡಲೇ ಇಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಹಠಾತ್ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಾಗ ರಮೀಜ್ ರಾಜಾ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ ವಾರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಶಾಹೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಆದರೆ ರಮೀಜ್ ರಾಜಾ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಗದರಿಸಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಮಾಷೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಿಚ್‌ನಿಂದ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಪಿಚ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್‌ಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

2026ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್ ಆಡಳಿತವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬಯ್ಯಲಾಗತ್ತಿದೆ. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಲಾಹೋರ್ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಫೀಕ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಬಲದಿಂದ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 199 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತ್ತು. ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ 18.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 200 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿತು. ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಜೇಯ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಖುಶ್ದಿಲ್ ಶಾ ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

PSL 2026Mascot fightShaheen AfridiDavid WarnerPSL 2026 mascot fight

Trending News