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FIFA World Cup ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಯಾಕೆ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ.. ಎದುರಾಳಿಗೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಬಿಡದೇ ಗೆಲುವು!

ಕುನ್ಹಾ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ಗೆ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.

Written ByBhimappa
Published: Jun 20, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:16 PM IST
FIFA World Cup ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಯಾಕೆ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ.. ಎದುರಾಳಿಗೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಬಿಡದೇ ಗೆಲುವು!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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