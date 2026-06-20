FIFA World Cup 2026: ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಕುನ್ಹಾ (Matheus Cunha) ಅವರು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೈಟಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಟಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1-1 ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಂತರ, 5 ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಟಿ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಕುನ್ಹಾ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಕುನ್ಹಾ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 23 ನಿಮಿಷದ ವೇಳೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೊಂದು ಗೋಲಿನಿಂದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಹೈಟಿ ತಂಡದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿತು.
ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಕುನ್ಹಾ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲು ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ತಂಡದ 36ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಕುನ್ಹಾ ಅವರು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಟೀಮ್ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಕಾರ್ಲೊ ಆನ್ಸೆಲೋಟಿ (Carlo Ancelotti) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಹೈಟಿ ತಂಡವು ಗೋಲು ಗಳಸಲಾಗದೇ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಹೈಟಿ ತಂಡದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್ ಆಯಿತು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ವಿನಿಸಿಕ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ (Vinicius Junior) ಪಂದ್ಯದ 45ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಫುಲ್ ಸೇಫ್ ಜೋನ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೈಟಿ ತಂಡ ಒಂದು ಕೂಡ ಗೋಲು ಗಳಿಸದ ಕಾರಣ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ 3 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
5 ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಸದ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ 4 ಅಂಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ತಂಡವಾದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಜಪಾನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಡನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ನೇಮಾರ್ (Neymar) ಕಾಲಿನ ಗಾಯ (calf injury) ದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹೈಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.