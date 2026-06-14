FIFA World Cup 2026, Brazil vs Morocco: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧ 1-1 ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಮೊರಾಕೊ ತಂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗೆಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ (Vinicius Junior) 32ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 1-1 ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದ 21ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಮೊರಾಕೊದ ಬ್ರಾಹಿಂ ಡಯಾಜ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಥ್ರೂ-ಬಾಲ್ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈಬರಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಅಲಿಸನ್ ಬೆಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೊರಾಕೊಗೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿದರು. ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 52 ರಷ್ಟು ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಮೊರಾಕೊ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಒಟ್ಟು 14 ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕೇವಲ 12 ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಶಿಸ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 16 ಫೌಲ್ ಮತ್ತು 2 ಹಳದಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೊರೊಕನ್ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ 6 ಕಾರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ತನ್ನದೇ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ಗೆ ಹೆಡರ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪಯೋಗವಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೋಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಫ್ಯಾಬಿನ್ಹೋ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಫೌಲ್ ಮಾಡಿದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 21ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈಬೆರಿ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಮೊರಾಕೊ ಗೋಲು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಟೀಮ್ ಚಾಣಕ್ಷತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಆಟದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಎದುರಾಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲು 32ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆಕರ್ಷಕ ಗೋಲು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 1-1 ಸಮಬಲ ಮಾಡಿದರು.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಕಾರ್ಲೊ ಅನ್ಸೆಲೋಟಿ (Carlo Ancelotti) ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿತ್ತು. ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿದರೂ ಒಂದು ಗೋಲು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು. ಅನೇಕ ಡಬಲ್ ಪೊಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿತು. ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ತಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.