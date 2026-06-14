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5 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರೂ FIFA World Cupನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಕಾರಣವೇನು?

ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ತನ್ನದೇ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಹೆಡರ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪಾಸ್‌ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪಯೋಗವಾಯಿತು.

Written ByBhimappa
Published: Jun 14, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:44 PM IST
5 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರೂ FIFA World Cupನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಕಾರಣವೇನು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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5 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರೂ FIFA World Cupನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಕಾರಣವೇನು?
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