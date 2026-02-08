English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು..?

T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು..?

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟನೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಲಕ್‌ ಬೇಕು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 8, 2026, 04:19 PM IST
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು..?

T20 World Cup ಟೂರ್ನಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಲು ತಿಣುಕಾಡಿದವು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ವಿರದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಾಲ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ USA ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಸುಲಭ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಚೀ ಬೇರಿಂಗ್ಟನ್‌ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಆಟಗಾರರು ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಶಿಮ್ರಾನ್‌ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್‌ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. 22 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು 36 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್‌, 2 ಫೋರ್‌ ಹಾಗೂ 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 64 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ‌

ಇದರಿಂದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 182 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌, ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್‌ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಬೇಗನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್‌ 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ 147 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ 35 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌!

ಇನ್ನು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್‌ ಎಂದರೆ ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಮಾಜಿ ಬೌಲರ್ ಬ್ರೆಟ್‌‌ ಲೀ‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೇಪ್‌ ಟೌನ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರೆಟ್‌ ಲೀ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ T20 world Cup ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು..?

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬೌಲರ್ಸ್‌  

2007ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗಿ ಬ್ರೆಟ್‌ ಲೀ
2021ರಲ್ಲಿ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಜೊತೆ ಐರಿಶ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಕರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್
2021ರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹಸರಂಗ್‌ 
2021ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡ 
2022ರಲ್ಲಿ‌ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ UAE ತಂಡದ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಿಯಾಪ್ಪನ್ ‌
2026ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಜೊತೆ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್‌ 

