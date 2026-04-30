Bumrahs: ಬುಮ್ರಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1.29 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮೈನಸ್ಗೆ ಹೋದವು.
Bumrahs: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ. ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಾಯಕ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿರುವು ಮುರುವಾಯಿತು. ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ರನ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಈ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಬುಮ್ರಾ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಎಸೆದ ಪ್ರತಿ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ 6.45 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹರಾಜಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಆಡುವ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಮ್ರಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1.29 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆ ಪಂದ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವು ಮೈನಸ್ 26.53 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಬುಮ್ರಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈ 1.55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಬಂಧನ.. IPL ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾಯಕ ಆ ದಿನ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು 4 ಬಾರಿ ಕರೆದರೂ, ಅವರು ಒಮ್ಮೆಯೂ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 18 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅವರು ಬಯಸಿದರೆ.. ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 8 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬುಮ್ರಾ ತುರ್ತು ವಿರಾಮದಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದರೂ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 243 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಬುಮ್ರಾ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ನೀಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಅಪರೂಪದ ವಿಷಯ. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಆವೇಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬುಮ್ರಾ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಮುಂಬೈ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಬೌಲರ್ಗಳು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬುಮ್ರಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. 1.55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸೋಲು ಅವರು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮುಂಬೈ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿಗೆ 6.45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಮುಂಬೈ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ತನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬೈ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದು ಖಚಿತ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಿಕಲ್ಟನ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕಕ್ಕೆ ಹೆಡ್-ಕ್ಲಾಸೆನ್