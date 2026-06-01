Bus carrying Gujarat Titans players catches fire: ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಪಡೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡದ ಬಸ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಗುಜರಾತ್ ಆಟಗಾರರು ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಜೊತೆಗೆ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಶೀಘ್ರವೇ ಅರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೂಡಲೇ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಆಟಗಾರರನ್ನ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಜನ ಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪರ್ಯಾಯ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇದ್ದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 156 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ನ ಆಸೆ ಕಮರಿ ಹೋಯಿತು. ಇತ್ತ ಆರ್ಸಿಬಿಯೂ ಸತತ ಎರಡನೇ ಭಾರೀ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಓಪನರ್ಗಳಾದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇಗ ಔಟ್ ಆದರು. ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಷ್ಟ ಎನ್ನಬಹುದು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾದರು. ಇದರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೈಚೆಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು.
ગુજરાત ટાઈટન્સનો દિવસ જ ખરાબ રહ્યો !!!
IPL ની ફાઈનલ મેચ હાર્યા બાદ હોટલ જતી વખતે બસમાં શોર્ટ સર્કિટ થયુ અને ખેલાડીઓને રસ્તા પર ઉભા રહેવાનો વારો આવ્યો. pic.twitter.com/NufvQBQLO7
— Kamit Solanki (@KamitSolanki) June 1, 2026