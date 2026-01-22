English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ.. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು!

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವರ್ಚಸ್ಸು ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 22, 2026, 11:18 PM IST
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿ
  • ಬಿಡ್‌ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೇನೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ.. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 

ಸೀರಮ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಆದರ್‌ ಪೂನಾವಲ್‌ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರಿಮೀಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (ಐಪಿಎಲ್)‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ನಾನೇ ಮುಂದೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವುದು ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

ಸದ್ಯ ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಇಒ ಆದರ್‌ ಪೂನಾವಲ್‌ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಲವಾದ ಬಿಡ್‌ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಖರೀದಿಗೆ ಯಾರೇ ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಮುಂದಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆದರ್‌ ಪೂನಾವಲ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಯಾಜಿಯೊದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯುನೈಟೈಡ್‌ ಸ್ಪಿರಿಟ್‌ ಒಡೆತನದ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆದರ್‌ ಪೂನಾವಲ್‌ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಇದು ಮತ್ತೆ ಹಾಟ್‌ ಟಾಪಿಕ್‌ ಆದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಎದೆ ನಡುಗಿಸೋ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್!‌ ಈತನಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರ್ಬೇಕು..

ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಲಾಭದ ಸಂಕೇತ ಐಪಿಎಲ್‌ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಆಯುಕ್ತ ಲಲಿತ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗಿನಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2014 ರಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಯುನೈಟೈಡ್‌ ಸ್ಪಿರಿಟ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನ ಹೊರ ದಬ್ಬಿ, ಟಕ್ಕರ್‌.. ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್‌ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಹ್ವಾನ!

