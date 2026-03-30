IPLನಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಟ್ರು 20 ರನ್‌ ಗಡಿ ಕೂಡ ದಾಟಲಿಲ್ಲ.. ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್? ‌

Cameron Green IPL Price: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ ಅವರ ಅಮೋಘವಾದ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 221 ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 25 ಕೋಟಿ ವೀರ.
ರಹಾನೆ ಮತ್ತು ರಘುವಂಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 37 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಉಪನಾಯಕ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೆ 33 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಮುಂಬೈ ಪರ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶಾರ್ದೂಲ್ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಮುಂಬೈ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ನೆರವಾದರು.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು 25.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗ್ರೀನ್ ಈ ಸಲದ ಐಪಿಎಲ್ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರನ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋರ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಗ್ರೀನ್ ಕ್ರೀಸ್ ಕಚ್ಚಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಇನ್ನೇನು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯ ವೇಗಿ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೌನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದರು. ಇದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರು, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಾರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಗ್ರೀನ್ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೇವಲ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು.
ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಆದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದ ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು 25.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಅವರು ಪಡೆದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಕೆಆರ್ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದೆ.
