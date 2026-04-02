Cameron Green IPL Price: ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಅವರು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರು. ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅವರು ಕೆಲ ಸಮಯ ಹೊಡೆದಾಡಿದರೂ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ರಘುವಂಶಿ ಅವರು ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಆದರೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಎದ್ದಿವೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ 65 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದರು. ಓಪನರ್ಗಳಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರ ಹೊಡಿ ಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 227 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು 25.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗ್ರೀನ್ ಈ ಸಲದ ಐಪಿಎಲ್ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB vs CSK ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್.. ಕಾರಣವೇನು?
ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರನ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡು ಬಾಲ್ಗೆ ಎರಡು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಎಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ ರನೌಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕೇವಲ 18 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ನಡೆದಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ರನ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ನಡೆದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನ್ನ ದೇಶ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ.. IPL, ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಆಫರ್ ಬೇಡವೆಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್..!