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FIFA World Cup; ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್.. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ, ಆದರೂ ಗೆದ್ದುದ್ದು ಮಾತ್ರ..

ಕೇಪ್ ವರ್ಡಿಯನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದ 59ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ರಯಾನ್ ಮೆಂಡೆಸ್ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವದಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಡೆರಾಯ್ ಡುವಾರ್ಟೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು.

Written ByBhimappa
Published: Jul 04, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:59 PM IST
FIFA World Cup; ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್.. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ, ಆದರೂ ಗೆದ್ದುದ್ದು ಮಾತ್ರ..
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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