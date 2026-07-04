/FIFA World Cup; ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್.. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ, ಆದರೂ ಗೆದ್ದುದ್ದು ಮಾತ್ರ..

FIFA World Cup, finally Argentina won: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಿಯಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ 32ರ ಸುತ್ತಿನ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡವನ್ನು 3-2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಿಗದಿತ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 1-1 ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆದು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದ 29ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಮೆಸ್ಸಿ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ನಿಂದ ಲಿಸಾಂಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಂಗ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಬಹಳ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಟಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ತನ್ನ ಎಡಗಾಲಿನಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಾರ್ನರ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ರೊಮೆರೊ ಅವರ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ ಅವರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಕೇಪ್ ವರ್ಡಿಯನ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕೇಪ್ ವರ್ಡಿಯನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದ 59ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ರಯಾನ್ ಮೆಂಡೆಸ್ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವದಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಡೆರಾಯ್ ಡುವಾರ್ಟೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಡುವಾರ್ಟೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಆಮಿ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಅವರು ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 1-1 ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ನಿಗದಿತ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದ 92ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ನರ್ ಕಿಕ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಲಿಸಾಂಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ನೆಟ್ಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಕ್ಕೆ 2-1 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ 103ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಕೆಳಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ ಸಿಡ್ನಿ ಲೋಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬ್ರಾಲ್, ತಮ್ಮ ಬಲಗಾಲಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದರು. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಗೋಲ್ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 2-2 ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲವಾಯಿತು.
ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 2-2 ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಪಂದ್ಯವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ 111ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ನೀಡಲಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬುಲೆಟ್ ಹೆಡರ್ ಹೊಡೆದರು. ಆದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯ ಡಿನಿ ಬೋರ್ಗೆಸ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿ ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ, VAR ಚೆಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು, ಆದರೆ ರೆಫರಿ ಅದನ್ನು ಗೋಲು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ 3-2 ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.