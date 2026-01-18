ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಗೆ ಈ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕಾರಣನಾ.. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸರಣಿ ಸೋತು ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೋಲಿಗೆ ಈ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಾರಣ ಎನ್ನವಂತೆ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಳ್ಕರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೇವು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾಯ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಜವಾಗಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಲು ಆವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. 8 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ರೊಬ್ಬರಿಂದ ಇಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಇದ್ದರೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವೆಲ್ಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದವು, ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
