ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ನಾಯಕಿ! ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾರತದ ಕೈಸೇರಲು ಆ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಕಾರಣ

ICC Womens World Cup 2025: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಲವಿನ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 52 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತು.
ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 298 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಆಲ್ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ಷಣ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, “ಶಫಾಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೀಡುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅದು ಪಂದ್ಯದ ತಿರುವಿನ ಬಿಂದುವಾಯಿತು,” ಎಂದರು. ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 78 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 87 ರನ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುನೆ ಲೂಸ್ ಮತ್ತು ಮರಿಜಾನ್ನೆ ಕಪ್ಪ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ‘ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು.
ಹರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದರು, “ಲಾರಾ ಮತ್ತು ಸುನೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶಫಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಓವರ್ ನೀಡು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ‘ನೀನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ?’ ಅಂದಾಗ ಅವಳು ಖುಷಿಯಿಂದ ‘ಹೌದು’ ಎಂದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಬದಲಾಗಿತು. ಅವಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಮನೋಭಾವ ನಮಗೆ ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿತು.”
ಪಂದ್ಯ ನಂತರ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, “ನಮ್ಮ ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ.”
ಸತತ ಮೂರು ಸೋಲುಗಳ ಬಳಿಕ ತಂಡವನ್ನು ಮರುಜೀವಿತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, “ನಾವು ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದರು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು.”
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಹೇಳಿದರು, “ಈ ಗೆಲುವು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಇದು ಹೊಸ ಆರಂಭ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇದೆ. ನಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು.”
ಈ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕನಸಿನ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ವಿಶ್ವಕಪ್, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, ಐಸಿಸಿ, ಭಾರತ ಜಯ.