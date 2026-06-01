RCB eyeing hat-trick IPL trophy: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಸತತ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ನಂತರ ಸತತ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೂರನೇ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ?.
ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮನಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೂರು ಟ್ರೋಫಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ, ಎಷ್ಟೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಸರ್ವಸ್ವ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಗೆಲುವು ಆರ್ಸಿಬಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಎನ್ನವುದು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರಿಶ್ರಮ, ಏಳುಬೀಳುಗಳ ನಡುವೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬಹುಮಾನ ನಮಗೆ ದಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2025ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತ ಬಂದೇವು. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿದೇವು. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮೊದಲಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ತೀರ ಮೊದಲಿನ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 2021 ರಿಂದ ನಾನು ಐಪಿಎಲ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕುರಿತು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸಿ, 3ನೇ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಮೂರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಜತ್ ಪಾಡಿದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಮುಂದಿನ 20ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೀ..