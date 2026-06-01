Captain Rajat Patidar spoke after RCB won: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದೆ. ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಪಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಂತರ ಸತತ ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ 156 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಸುಲಭ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇವಲ 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 156 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಣೆಬರಹ ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರಿಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತೆ ಟಾಸ್ ನಮಗೆ ಒಲಿದು ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎದುರಾಳಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದೇವು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಸಲಾಂ, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಣೆಬರಹ ಅಷ್ಟೇ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕನಸು ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಜತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಭಾವುಕರಾದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಆಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರು ಆಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೇ ಅವರನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಯುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 2025ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆವು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತಡ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡೆವು ಎನ್ನಬಹುದು. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಂದೇನು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.