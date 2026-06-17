Captain Shubman Gill, Ishan Kishan centuries: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಅಫ್ಘಾನ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದರು. ಲಕ್ನೋ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಇಬ್ಬರು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವೂ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
ಲಕ್ನೋ ನಗರದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಿ (Hashmatullah Shahidi) ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಪಡೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಾದರು. ಬಳಿಕ ಶಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ರನ್ಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಸರಣಿಗಳೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು, ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಫ್ಘಾನ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೇವಲ 77 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಗಿಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ 10ನೇ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಐದನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಐದನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಶತಕದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೂಡ ಅಮೋಘವಾದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್ ಆದರು. ಆರಂಭದಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು 52 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 50 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 19 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದರು. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ 71 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಫೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 79 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 125 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಸದ್ಯ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು 146 ರನ್ಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 40 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 340 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.