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IND vs AFG: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ.. ಗಿಲ್‌, ಕಿಶನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಭಾರತ..

ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರಶೀದ್‌ ಖಾನ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 17, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:41 PM IST
IND vs AFG: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ.. ಗಿಲ್‌, ಕಿಶನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಭಾರತ..

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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IND vs AFG: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ.. ಗಿಲ್‌, ಕಿಶನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ..
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