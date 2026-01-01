English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಸಹೋದರ ನಿಧನ.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಸಂತಾಪ

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೆಹ್ದಿ‌ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 1, 2026, 12:37 PM IST
  • ಪೋಸ್ಟ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ
  • ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿ
  • ಶಾರ್ಜಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ರಜಾ

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಟಿ20 ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸಿಂಕಂದರ್‌ ರಜಾ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಮೆಹ್ದಿ (13) ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಸಿಂಕಂದರ್‌ ರಜಾ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದೆ.

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸಿಂಕಂದರ್‌ ರಜಾ ಅವರು ಸಹೋದರ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಮೆಹ್ದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ತರಿಸಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಮೆಹ್ದಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸಿಂಕಂದರ್‌ ರಜಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೇವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಬರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೆಲುವಿನ ಕಿಚ್ಚು.. ದೇವದತ್‌, ಮಯಾಂಕ್‌ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ, ಮುಂದುವರೆದ ವಿಜಯದ ರಣಕಹಳೆ!

ಸಿಂಕಂದರ್‌ ರಜಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಿಂಕಂದರ್‌ ರಜಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಎಲ್‌ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಜಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 171 ರನ್ ಹಾಗೂ 10 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  RCBಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ.. ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಶತಕ, ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ ಕಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್‌

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Captain Sikandar RazaSikandar Raza brotherbrother passingbrother Muhammad MahdiZimbabwe Cricket

