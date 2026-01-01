ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಟಿ20 ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿಂಕಂದರ್ ರಜಾ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೆಹ್ದಿ (13) ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಸಿಂಕಂದರ್ ರಜಾ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದೆ.
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿಂಕಂದರ್ ರಜಾ ಅವರು ಸಹೋದರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೆಹ್ದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ತರಿಸಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೆಹ್ದಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿಂಕಂದರ್ ರಜಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೇವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಬರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಕಂದರ್ ರಜಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಿಂಕಂದರ್ ರಜಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಎಲ್ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಜಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 171 ರನ್ ಹಾಗೂ 10 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.
