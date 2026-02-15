Captain Suryakumar gave suspense over handshake: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕದನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಆಟಗಾರರು ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬೀಳಲಿದ್ದಾರೆ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಫುಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬದ್ಧವೈರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಪಂದ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯೋಣ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಿವೇಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ( Handshake) ಬಗ್ಗೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಯೋಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೇಳೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಕೈಕುಲಕದೇ (ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್) ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಆಟಗಾರರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾನ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಟಬಯಲು ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಲದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯವಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಕಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಐಸಿಸಿಯ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಇಂದು ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿದೆ.
