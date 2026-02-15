English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Wait And See.. T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್‌!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕಾದು ಕಳಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ಫುಲ್‌ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್‌ ಅಗೋಗಿದೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 15, 2026, 12:10 AM IST
  • ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದರು?
  • ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ
  • ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತ ವಿರೋಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರ

Wait And See.. T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್‌!

Captain Suryakumar gave suspense over handshake: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಕದನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಆಟಗಾರರು ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬೀಳಲಿದ್ದಾರೆ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಫುಲ್‌ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್‌ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಬದ್ಧವೈರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಪಂದ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯೋಣ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಶೇಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ‌ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು, ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಿವೇಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ( Handshake) ಬಗ್ಗೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಯೋಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಯಾವುದು?

2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ವೇಳೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಕೈಕುಲಕದೇ (ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್‌) ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಆಟಗಾರರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ಮಾಡದಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾನ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಟಬಯಲು ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಲದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯವಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಕಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಐಸಿಸಿಯ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಇಂದು ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ.. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
 

