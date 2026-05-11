RCB ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದೆ.
Captain Suryakumar praised Mumbai Indians players: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ಈ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಸೋಲಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸೋತರೂ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ನೋವು ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು, ನಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 10 ರಿಂದ 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿದವು. ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಆದರೂ ನಮನ್ ಧೀರ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರನ್ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಬೌಲರ್ ರಾಜ್ ಬಾವಾ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ ಬಾವಾ ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇನ್-ಬಾಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಷ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ರಾಜ್ ಬಾವಾ ಅವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರು. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಗೆಲುವು ಅವರದ್ದು ಆಗಿದ್ದುತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹೊಗಳಿದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದರು. ಆದ್ರೆ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಭಾವುಕರಾದರು. ಈ ಸೋಲು ನಮಗೆ ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮಾತ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಆಟದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಲವಾಗಿ ಮರಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.