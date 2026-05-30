Hardik Pandya wins the IPL trophy: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 1ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 2ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಾಯಕರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ, 2023, 2024. 2025ರ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ನಾಯಕ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಮೊದಲು, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಊಹಾಪೋಹ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಅಗುತ್ತಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2023ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೋಘವಾದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಕೆಆರ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಜಯಶಾಲಿಯಾಯಿತು. ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಿತು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ರೋಮಾಂಚಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸುತ್ತಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬುಕ್ ಆಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಣಾಹಣಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮಹಾ ಸಮರಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಟ್ರೋಫಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಭಾವನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯನಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.