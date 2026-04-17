  • ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ!! ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಔಟ್!

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ!! ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಔಟ್!

mumbai indians : ದೆಹಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎದ್ದು ಕಂಡಿದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Apr 17, 2026, 12:58 PM IST
  • ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌
  • ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ!! ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಔಟ್!

ಮುಂಬೈ: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೀಸನ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎದ್ದು ಕಂಡಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಪಂಜಾಬ್ ಕೇವಲ 16.3 ಓವರ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ನೀಡಿದ 196 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಕೇವಲ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎದ್ದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಲು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತಪ್ಪೇ? ಅಥವಾ ನಾವು ತಂಡವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ? ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದೆಯೇ? ನಾವು ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಅಥವಾ ನಾವು ಇರುವಂತೆಯೇ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೇ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾಯಬೇಕೇ? ಇವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ XI ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ, ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬುಮ್ರಾ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತವನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಕೇವಲ 106 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿ 21.20 ಮತ್ತು 151.43 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಿಲಕ್ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 43 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸರಾಸರಿ 8.60 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 134.38.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಇಬ್ಬರೂ ಜನವರಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂಬೈ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿರಾಮ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 

