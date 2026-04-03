CSK ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡಿದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಂತರದ 2ನೇ ಆಟಗಾರ!‌

Chennai batsman Ayush Mhatre: 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅಮೋಘವಾದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆಯ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 210 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನ ಏಳನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಪನರ್ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 7 ಹಾಗೂ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ 28 ರನ್. ಬೇಗನೇ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆದರು.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಬೌಲರ್ಗಳಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಯುಷ್, ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಕೇವಲ 29 ಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಅಮೋವಾದ ಫೋರ್ಗಳು ಹಾಗೂ 5 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಆಯುಷ್ ಬಾರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 73 ರನ್ಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಾದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ. ಏಕೆಂದರೆ..
ಓಪನರ್ಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 7 ಹಾಗೂ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ 28 ರನ್ಗೆ ಔಟಾದರು. ಇವರ ಬಳಿಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದರು. ಮ್ಹಾತ್ರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಿವಂ ದುಬೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಕೇವಲ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ 1, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಕೊನೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 210 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. 19 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ತಲಾ ಎರಡೇರಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
