CSK ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡಿದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಂತರದ 2ನೇ ಆಟಗಾರ!‌

ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಲೈನ್‌ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 3, 2026, 11:16 PM IST
  • ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋತಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ
  • ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿರುವ ಚೆನ್ನೈನ ಯುವ ಆಟಗಾರ
  • ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್

ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ!
8th Pay Commission: OPS ಪಿಂಚಣಿ ಮರು ಜಾರಿ.! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
8th Pay Commission
8th Pay Commission: OPS ಪಿಂಚಣಿ ಮರು ಜಾರಿ.! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್‌ ʼಗುಲ್ಕನ್ʼ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಗೊತ್ತಾ?
Gulkand Benefits
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್‌ ʼಗುಲ್ಕನ್ʼ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಗೊತ್ತಾ?
DA Hike: ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ 148.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ದರ.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ?
DA hike
DA Hike: ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ 148.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ದರ.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ?
ಕೃಪೆ; IPL

Chennai batsman Ayush Mhatre: 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL)ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅಮೋಘವಾದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆಯ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 210 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ನೀಡಿದೆ. 

ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಏಳನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಓಪನರ್‌ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ 7 ಹಾಗೂ ರುತುರಾಜ್‌ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌ 28 ರನ್.‌ ಬೇಗನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಆದರು. 

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಆಯುಷ್‌, ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಕೇವಲ 29 ಬಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಅಮೋವಾದ ಫೋರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 5 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಆಯುಷ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 73 ರನ್‌ಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಾದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ. ಏಕೆಂದರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಜೊತೆ ಗಲಾಟೆ.. PSLಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದ ವಾರ್ನರ್‌, Video‌

ಓಪನರ್‌ಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ 7 ಹಾಗೂ ರುತುರಾಜ್‌ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌ 28 ರನ್‌ಗೆ ಔಟಾದರು. ಇವರ ಬಳಿಕ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದರು. ಮ್ಹಾತ್ರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಿವಂ ದುಬೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಕೇವಲ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಶರ್ಮಾ 1, ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌ 32 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಕೊನೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 210 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು.  19 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ತಲಾ ಎರಡೇರಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026ರಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು.. ಈ ಟೀಮ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

