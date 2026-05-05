ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಟಗಾರರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Sanju Samson Kartik Sharma partnership: ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟದ ಬಲದಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆತಿಥೇಯ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 155 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ 17.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಆಗಿದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ತಂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಸಂಜು 52 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 7 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 87 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅವರು ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 114 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು.
ಈ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 10 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿಯ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವುಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೇನು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬೌಲರ್ಗಳು ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ಓವರ್ನ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 17 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.