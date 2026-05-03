ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೋಲೋಪ್ಪಿತು. ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಡೆ ಸೋತಿದೆ.
chennai super kings dominated mumbai indians: ಚೆನ್ನೈನ ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 44ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಅಮೋಘವಾದ ಅರ್ಧಶತಕದಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆಲುವಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮರಳಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 2008 ಮತ್ತು 2012ರ ನಡುವೆ ಮುಂಬೈ 6-5 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 2013 ರಿಂದ 2019 ರವರೆಗಿನ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ 11-6 ರ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 2020 ರಿಂದ ಚಿತ್ರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. 2020 ರಿಂದ ಆಡಿದ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ಕೇವಲ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ 2023ರಿಂದ ಆಡಿದ ಕೊನೆಯ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ನ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. 2014 ಮತ್ತು 2023ರ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ. 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ಗೆಲುವು ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಚೆನ್ನೈನ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ. ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 6 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಂಬೈ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯರಾದರು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (17 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 291 ದಿನಗಳು) ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಚೆನ್ನೈನ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಶಿಸ್ತಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನುವಂತೆ ಔಟಾದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನಮನ್ ಧೀರ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ರನ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು.