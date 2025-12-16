2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಿಮೀಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಕೆ) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಸಿದೆ. ಐದಲ್ಲ, ಹತ್ತಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 14.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುರಿದಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಯುವ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ನಿಂತರೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೇ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಯುಪಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ನೋಯ್ಡಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಸೈಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಮೇಲೆ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುರಿದಿದೆ.
ಸೈಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಡರ್- 23 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 167.16 ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 112 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದು 6.45 ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 12 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ಗೆ ಈಗ 20 ವರ್ಷಗಳು ಅಗಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತೆದ ಹಣವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 47.3 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ.
ಸಿಎಸ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಎಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ಗಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಹಾಗೂ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಸಖತ್ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಲೇ ಬೆಲೆ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ 14.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
