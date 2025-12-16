English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಮೇಲೆ CSK ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸುರಿದಿದ್ದು ಏಕೆ.. ಯಾರು ಈ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌?

ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಮೇಲೆ CSK ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸುರಿದಿದ್ದು ಏಕೆ.. ಯಾರು ಈ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌?

ಐಪಿಎಲ್‌ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದೆ. ಅನ್‌ಕ್ಯಾಪಡ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 16, 2025, 07:25 PM IST
  • ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಿಎಸ್‌ಕೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು
  • ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ
  • ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಹೇಗಿವೆ?

ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಮೇಲೆ CSK ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸುರಿದಿದ್ದು ಏಕೆ.. ಯಾರು ಈ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌?
ಕೃಪೆ; WhistlePodu Army

2026ರ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರಿಮೀಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (ಐಪಿಎಲ್‌) ನ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಸಿದೆ. ಐದಲ್ಲ, ಹತ್ತಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 14.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುರಿದಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಯುವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ. 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷದ ಲೆಫ್ಟ್‌ ಹಾರ್ಮ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಹಿಡಿದು ನಿಂತರೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯದೇ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಯುಪಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಯ್ಡಾ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಪರ ಆಡಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಸೈಯ್ಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಸೆಳೆದಿತ್ತು. 

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಭವಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌ ಮೇಲೆ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುರಿದಿದೆ. 

ಸೈಯ್ಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಡರ್‌- 23 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ ರೇಟ್‌ 167.16 ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ 112 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್‌ ಇದ್ದು 6.45 ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 12 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌ಗೆ ಈಗ 20 ವರ್ಷಗಳು ಅಗಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.  

ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತೆದ ಹಣವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬೇಸ್‌ ಪ್ರೈಸ್‌ಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 47.3 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ.      

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026 auction; ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ RCBಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ!

ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌ ಎಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌ಗಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಹಾಗೂ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಸಖತ್‌ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಲೇ ಬೆಲೆ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ 14.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಪಾಲಾದ 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌.. IPL Auctionನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Prashanth VeerChennai Super KingsCSK Prashanth VeerIPL Auction 2026green cameron ipl

