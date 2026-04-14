Chennai Super Kings win against KKR: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ 22ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಆಡಿರುವ ಐದು ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಇದು ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಏಕೆಂದರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಗೆದ್ದರೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಆಗಲಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ನ 22ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಓಪನರ್ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗೆ ನಾಯಕ ಔಟ್ ಆದರು. ಆದ್ರೆ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾದರು.
ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅರೋರ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಯುಷ್ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಶಾಕ್ ಆಗುವಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ 29 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಫೋರ್, 2 ಸಿಕ್ಸ್ನಿಂದ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಅತ್ತ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 32 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಫೋರ್, 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಕೇವಲ ಎರಡು ರನ್ನಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಕೊನೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 193 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿತು. ಚೆನ್ನೈ ಪರ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರು ಕೆಕೆಆರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಲುಗಿ ಹೋದರು. ಓಪನರ್ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 1, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ 6, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಡಕೌಟ್. ಇಂತಹ ಕಳಫೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕೆಕೆಆರ್ ಕೊನೆಗೆ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 160 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಟೀಮ್ 32 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.
