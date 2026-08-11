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IPL ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.. ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌!

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳಂತೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರವೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

Written ByBhimappa
Published: Aug 11, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:59 PM IST
IPL ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.. ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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