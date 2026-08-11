Cheteshwar Pujara and Irfan Pathan: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಟಗಾರರನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ T20 ಸ್ವರೂಪವು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಟಗಾರರ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಸಹ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈಗ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಮತ್ತು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್, ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಮತ್ತು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್, ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗಿನ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ತಮಾಷೆಯ ವಿಚಾರಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳಂತೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರವೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಪರ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಆಟಗಾರರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾನು ಐಪಿಎಲ್ ಸೇರಿದಾಗ ವಾತಾವರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದೇಳಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಅಥವಾ 2 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಗಿತ್ತು. ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ಕೆಲವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತಿದ್ದೇ. ನಂತರ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಊಟದ ಹಾಲ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲವರು ನೇರವಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನಂತೆ ಅವರಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ನಂತರದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೂಜಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ 2009ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂಡವು ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ತಂಡದ ಸಹ-ಮಾಲೀಕ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರು, ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.