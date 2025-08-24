Cheteshwar Pujara: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸುವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಪದಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ ಅನುಭವ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದ ಹುಡುಗನಾಗಿ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಪಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟೆ. ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಆಟವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಆಗ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನುಭವಗಳು, ಉದ್ದೇಶ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ," ಎಂದು 37 ವರ್ಷದ ಪೂಜಾರ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಜೊತೆಗೆ "ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪೂಜಾರ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ತನಗೆ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ನಂತರ ಪೂಜಾರ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ದಣಿದು ತಂಡವನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 2018-19ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಪೂಜಾರ, ಆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 521 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೂಜಾರ, 103 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 7,195 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 19 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 35 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾರ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ, ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಆಗಮನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪೂಜಾರ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಪೂಜಾರ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.