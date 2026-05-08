ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತಾ?.
Chinnaswamy Stadium loses IPL final: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (KSCA) ಹೆಚ್ಚುವರಿ 10,057 ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಧುಮಾಲ್ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ 35,000 ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಅಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು 2026ರ ಮೇ 31ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮೇ 26 ರಂದು ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇ 27 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ನ್ಯೂ ಚಂಢೀಗರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇ.15 ರಷ್ಟು ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 10,057 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ತಲಾ ಮೂರು ಪಾಸ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸುಮಾರು 900 ಪಾಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ 750 ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಧುಮಾಲ್ ಅವರು, ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 20,000 ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘವು ಬಯಸಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ P3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ 3007 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ 2000 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 900 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಘವು M4 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿನ 2000 ರೂ. ಬೆಲೆಯ 1,000 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತದಂತೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿನ ಇಡೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ 3500 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು life membersಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.