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ಚಾನ್ಸ್‌ ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್..‌ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನು?

ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು

Written ByBhimappa
Published: Aug 14, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:38 PM IST
ಚಾನ್ಸ್‌ ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್..‌ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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