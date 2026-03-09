English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸೆಂಚುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಭಾರತದ ಟರ್ನಿಂಗ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ..!

ಸೆಂಚುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಭಾರತದ ಟರ್ನಿಂಗ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ..!

ಈ ಸಲದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನೂ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟೇನು?.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 9, 2026, 11:01 PM IST
  • ವೈಯಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
  • ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿಯೇ ಮೂರು ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು
  • ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಆಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಸೆಂಚುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಭಾರತದ ಟರ್ನಿಂಗ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ..!
ಕೃಪೆ; BCCI

Sanju Samson is a wild card entry: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ದಾಖಲೆ, ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು, ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗಿಂತ ತಂಡದ ಸಾಧನೆ, ದೇಶದ ಯಶಸ್ಸು ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ಶತಕ ಬಾರಿಸದಿದ್ದರೂ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವೇ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಸೆಂಚರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 250 ರನ್‌ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಡ್‌ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಲಿಗಲು, ಸಾಧನೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರೋಫಿಯೇ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು, ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿದೇವು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಕೊನೆಗೂ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ಗೆ ವೈಲ್ಡ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನವುದು ನೂರಕ್ಕೆ 100 ರಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ 8, ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌, ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಕ್ರಮವಾಗಿ 97, 89, 89 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಟರ್ನಿಂಗ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಎಂದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Coach Sahab smile looks great.. ಎಂದೂ ಮಾತನಾಡದ ಆ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ನನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ MS ಧೋನಿ..

ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಜು ಸೆಂಚುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ರನ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ತಂಡದ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಇಡೀ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.      

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಕಣ್ಣೀರು.. ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲು ಏನೇನು ನಡೆಯಿತು, ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

