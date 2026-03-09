Sanju Samson is a wild card entry: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ದಾಖಲೆ, ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು, ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗಿಂತ ತಂಡದ ಸಾಧನೆ, ದೇಶದ ಯಶಸ್ಸು ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ಶತಕ ಬಾರಿಸದಿದ್ದರೂ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವೇ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸೆಂಚರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 250 ರನ್ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಲಿಗಲು, ಸಾಧನೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರೋಫಿಯೇ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು, ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿದೇವು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಕೊನೆಗೂ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನವುದು ನೂರಕ್ಕೆ 100 ರಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ 8, ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಕ್ರಮವಾಗಿ 97, 89, 89 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಜು ಸೆಂಚುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ರನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ತಂಡದ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
