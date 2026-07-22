/Commonwealth Games 2026; ವಿಶ್ವದ ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಭಾರತದ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಡುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ?

Commonwealth Games 2026: 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (Scotland)ನ ಬಂದರು ನಗರಿಯಾದ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ (Glasgow) ನಗರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 23 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2ರವರೆಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಾತ್ರಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು 74 ದೇಶಗಳ 3 ಸಾವಿರ ಕ್ರೀಡಾಪಡುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. 10 ಕ್ರೀಡೆಗಳ 215 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡೆಲ್ಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಒಟ್ಟು 126 ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 191 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ತಂಡ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ.
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯೋಜಕರು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2006ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಮತ್ತು 2018ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ನ ನಂತರ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ CWG ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಎರಡನೇ ದೇಶ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಡವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಎಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಜೂಡೋ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಲಾನ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, 3*3 ವೀಲ್ಚೇರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ಯಾರಾ ಈಜು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಜುಲೈ 27 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರವರೆಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ಟೌನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಫೈನಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು 2018ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ನಡೆದ 2022ರ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜುಲೈ 26 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 2026ರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 3*3 ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಎಂದರೆ 32 ಆಟಗಾರರು ಭಾರತದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 22 ಪುರುಷರು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 12, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 14, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 6, ಈಜು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5, ಜೂಡೋದಲ್ಲಿ 14, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲೀಂಗ್ನಲ್ಲಿ 6 ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 8 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 11, ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ 4, ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ 7, ಈಜು 6, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ 1 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಏನಾದರೂ 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (Sony Sports Network) ಮತ್ತು ಡಿಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೋನಿ ಲೈವ್ ಆಪ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಥಳಗಳು
ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ಟೌನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ- ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೋಲ್ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜು ಕೇಂದ್ರ- ಈಜು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಈಜು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರೇನಾ- ಪ್ರಮುಖ ಒಳಾಂಗಣ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತವೆ
ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಈವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ (SEC)- ದಿ ಹೈಡ್ರೋ ಸೇರಿದಂತೆ- ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.