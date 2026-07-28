Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /Commonwealth 2026 : ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು

Commonwealth 2026 : ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು

Commonwealth Games 2026 : ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕದ ಖಾತೆ 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026 ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByKrishna N K
Published: Jul 28, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:07 PM IST
Commonwealth 2026 : ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
40 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಜನ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ..! ಅಷ್ಟು ಭಯಾನಕ..
Horro movies13 min ago
2
Ryan ten Doeschate23 min ago
3
LPG24 min ago
4
Dhanush33 min ago
5
Cauvery water dispute38 min ago