Commonwealth Games 2026 India: ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ಚಿನ್ನ, 5 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 3 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪದಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತೋರಿದ ರೋಮಾಂಚಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ದೇಶದ ಪದಕ ಬೇಟೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಲ ತುಂಬಿದೆ.
ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಮಹಿಳೆಯರ 48 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಿಷಿಕಾಂತ ಸಿಂಗ್ (ಪುರುಷರ 60 ಕೆಜಿ), ರಾಜಾ ಮುತ್ತುಪಾಂಡಿ (ಪುರುಷರ 65 ಕೆಜಿ), ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ (ಮಹಿಳೆಯರ 53 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ವಲ್ಲೂರಿ ಅಜಯ ಬಾಬು (ಪುರುಷರ 79 ಕೆಜಿ) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಬಿಂದ್ಯಾರಾಣಿ ದೇವಿ (ಮಹಿಳೆಯರ 58 ಕೆಜಿ) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 6 ಪದಕಗಳು ಬಂದಂತಾಗಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಶಾಟ್ ಪುಟ್ F57 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಧಂಕರ್ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಇದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕೆ. ಶೈಲಾ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ ಕುಶಾರೆ ಪುರುಷರ ಹೈಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನ ಪುರುಷರ ಹೆವಿವೇಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಝಂದು ಕುಮಾರ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 59 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (32 ಪದಕ) ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಕೆನಡಾ (21 ಪದಕ) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ನೈಜೀರಿಯಾ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾರತ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ 2022 ರ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ಬಾರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುರಳಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ್, ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜುರ್, ಪಾರುಲ್ ಚೌಧರಿ, ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಜಿಂದರ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ತೂರ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕದ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.