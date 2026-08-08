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ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಚಿನ್ನ ತಂದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಅಂಕುಶ್ ಪಂಗಲ್: ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ  ಅವರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ

ಹಿಸಾರ್‌ನ 22 ವರ್ಷದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಅಂಕುಶ್ ಪಂಗಲ್, 2026 ರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 80 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಡಿಮೆಜಿ ಶಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 11 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೀಡಿದ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಅಂಕುಶ್, ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾವಂತ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 08, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:35 PM IST
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಚಿನ್ನ ತಂದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಅಂಕುಶ್ ಪಂಗಲ್: ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ  ಅವರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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