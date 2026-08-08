ನವದೆಹಲಿ: ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026 ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತಾರೆ ಅಂಕುಶ್ ಪಂಗಲ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಕುಶ್ ಅವರ ತರಬೇತುದಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾವಂತ್ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಅಂಕುಶ್ ಅವರನ್ನು ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಅವರ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಅಂಕುಶ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯು ದೇಶದ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತಾರೆ" ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಫಲ: ಅಂಕುಶ್ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದಾಗಿದೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಂಕುಶ್ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇಂದು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಪುನರಾಗಮನ: 80 ಕೆಜಿ ತೂಕ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕುಶ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಡಿಮೆಜಿ ಶಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ನಿಖರ ಪಂಚ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಜೋಶುವಾ ಒಫೊರಿ ಅವರನ್ನು 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಧನೆಗೈದು ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಸಾರ್ನ ಭೇರಿಯಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.
11 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಯಾಣ: 2017 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಂಕುಶ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಅಂಕುಶ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 13 ಚಿನ್ನ, 17 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 9 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 39 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.