ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಘಟಕರು ಬಯೋ-ಬಬಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗೋಯಲ್ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಲು ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಯುಎಸ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅತಿಯಾದ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು, ದೇಶದ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಉನ್ನತ ಸಂಘಟನೆಯಾದ 'ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ' ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಧನ ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉಳಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಘಟಕರು ಬಯೋ-ಬಬಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗೋಯಲ್ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೆ ಸೀಮಿತ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸರಾಸರಿ 50,000 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಇಂಧನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿದೆ.
ಸಿಟಿಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಅಥವಾ ಏರ್ಬಸ್ ಎ320 ನಂತಹ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನಗಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 2,400 ರಿಂದ 3,000 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 5,000 ದಿಂದ 6,000 ಲೀಟರ್ ವಾಯುಯಾನ ಇಂಧನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣ 7,000 ದಿಂದ 8,000 ಲೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 10 ತಂಡಗಳ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಸರಿಸುಮಾರು 50,000 ದಿಂದ 70,000 ಲೀಟರ್ ವಾಯುಯಾನ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ವ್ಯರ್ಥ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗದೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದರೆ ಅದು ಐಪಿಎಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಟಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗೋಯಲ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.