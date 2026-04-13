  • ಅಂಪೈರ್‌ಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ? ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ 3 ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ..!

ಅಂಪೈರ್‌ಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ? ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ 3 ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ..!

ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರ ಶನಿವಾರದಂದು ನಡೆದ 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಪ್ ಏಕದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್' ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 13, 2026, 07:24 PM IST
  • ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಂಪೈರ್‌ಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು
  • ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು
  • ಈ ವರ್ತನೆಯು ಪಂದ್ಯದ ಅಂಪೈರ್ ಗಳ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಅಂಪೈರ್‌ಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ? ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ 3 ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ..!

ಕಠ್ಮಂಡು: ಒಂದೆಡೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ವೇಗಿ ಕರಣ್ ಕೆಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್!

ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರ ಶನಿವಾರದಂದು ನಡೆದ 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಪ್ ಏಕದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್' ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕರಣ್ ಕೆಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಂಪೈರ್‌ಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.ಕರಣ್ ಅವರ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದು ಆಟಗಾರನ ಈ ವರ್ತನೆಯು ಪಂದ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಕರಣ್ ಕೆಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಈಗ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಪಂದ್ಯದ ಶುಲ್ಕದ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನೇಪಾಳ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಕರಣ್ ಕೆಸಿ, ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ 3 ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.ಆದರೆ  ಮೈದಾನದ ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
 

