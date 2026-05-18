cooper connolly world record: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 32 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಅವರು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಪೈಸೆಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
IPL 2026: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು IPL 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತಂಡವು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಒಂದು ವಜ್ರವು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಯುವ ಹಿಟ್ಟರ್ ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಆಡುವ ಮೊದಲ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೊಡೆದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊನೊಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, 19 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಂತಕಥೆ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊನೊಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
2008 ರ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 31 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ ಈಗ ತಮ್ಮ 32 ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕೇವಲ 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಆಸೀಸ್ ಆಟಗಾರ, ವಿನಾಶಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಪೈಸೆಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್ ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್ (28 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (27 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಅವರಂತಹ ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟರ್ಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವರು 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 47.30 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 473 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 162.54 ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಶತಕ (107 ನಾಟೌಟ್) ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಕಾನೊಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೊಲಿ ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೊಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸತತ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ, ತಂಡವು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 6 ಜಯಗಳೊಂದಿಗೆ 13 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಗೆದ್ದರೂ ಸಹ, ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕೊನೊಲಿ ತನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡ್ತಾರಾ ಕೊಹ್ಲಿ? ಕ್ರಿಕೆಟ್