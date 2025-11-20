ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಫೋಟೋ ಮುದ್ರಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

country with cricketer's photo on currency: ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಮಹಾಪುರುಷರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮುದ್ರುಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪೋಟೋವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮಹಾಪುರುಷರು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜರು ಅಥವಾ ದೇವರುಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಲು ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿದರೂ ಇದು ನಿಜ. ಈ ದೇಶವು ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಫೋಟೋವನ್ನು ತನ್ನ ದೇಶದ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಅವನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಫ್ರಾಂಕ್ ವೊರೆಲ್. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವೊರೆಲ್ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ; ಅವರು 1962 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ನಾರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಾಂಕ್ ವೊರೆಲ್. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಒಂದು ದೇಶದ ತಂಡವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪಿನ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಗ್ಯಾರಿ ಸೋಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ನವರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ವೊರೆಲ್ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ವೊರೆಲ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಫ್ರಾಂಕ್ ವೊರೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.