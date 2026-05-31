vaibhav suryavanshi family creates sensation: ಬಿಹಾರದ ತಾಜ್ಪುರದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ.
vaibhav suryavanshi family creates sensation: ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಿಹಾರದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುಟುಂಬವು ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ವೈಭವ್, ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಸ್ತಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಜ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶದವರಾಗಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಯುವಕರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈಭವ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಈ ಕುಟುಂಬದ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 102 ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕುಟುಂಬವು ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಘಟನೆಯೆಂದರೆ ವೈಭವ್ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಳಂದ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಈ ಮನ್ನಣೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏರಿದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು.
ಈಗ ಈ ಕುಟುಂಬವು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಾಜೀವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೃತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಜ್ಪುರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕತ್ವವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಪ್ರಿಯಾ... ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ.
ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯವರೆಗಿನ ಈ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಯಾಣವು ಯುವಕರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಏರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.