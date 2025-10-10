ಆಸ್ಕರ್‌ ವಿಜೇತ ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಡೇಟಿಂಗ್:‌ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ...

Hardik Pandya and Mahika Sharma: ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಮಹೀಕಾ ಶರ್ಮಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಇದೀಗ ಜಾಲಿಡೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಹೀಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಚ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪ್ರೇಯಸಿ ಬಿಳಿ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು. 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವರು ನಟಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ದೆಹಲಿಯ ನೇವಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಬಳಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಅದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಆ ನಂತರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಒರ್ಲ್ಯಾಂಡೊ ವಾನ್ ಐನ್ಸೀಡೆಲ್ ಅವರ "ಇಂಟು ದಿ ಡಸ್ಕ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅಭಿನಯದ ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (2019) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಟಿಸಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ರ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದು ಅವರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಲುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಲೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಯೋಗ ತರಬೇತುದಾರರು. ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಮಾಡೆಲ್ ಮಹಿಕಾ ಶರ್
ಮಾ ಅವರ ಅಂದಾಜು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹3.2 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.