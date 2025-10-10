English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಸ್ಕರ್‌ ವಿಜೇತ ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಡೇಟಿಂಗ್:‌ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ...

Hardik Pandya and Mahika Sharma: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು. 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವರು ನಟಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌. ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 10, 2025, 09:55 PM IST
    • ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಮಹೀಕಾ ಶರ್ಮಾ ಫೋಟೋ
    • ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ
    • ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಆಸ್ಕರ್‌ ವಿಜೇತ ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಡೇಟಿಂಗ್:‌ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ...

Hardik Pandya and Mahika Sharma: ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಮಹೀಕಾ ಶರ್ಮಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಇದೀಗ ಜಾಲಿಡೇ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಹೀಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಚ್‌ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪ್ರೇಯಸಿ ಬಿಳಿ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಟ್‌ ಆಗಿ ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 93 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ... ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್! 23ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ...

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು. 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವರು ನಟಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌. ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ದೆಹಲಿಯ ನೇವಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಬಳಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಅದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 

ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಆ ನಂತರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಒರ್ಲ್ಯಾಂಡೊ ವಾನ್ ಐನ್‌ಸೀಡೆಲ್ ಅವರ "ಇಂಟು ದಿ ಡಸ್ಕ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅಭಿನಯದ ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (2019) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಟಿಸಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು.

ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್‌ಗಳ ಮುಂದೆ ರ‍್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದು ಅವರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಲುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಲೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಯೋಗ ತರಬೇತುದಾರರು. ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಮಾಡೆಲ್ ಮಹಿಕಾ ಶರ್

ಮಾ ಅವರ ಅಂದಾಜು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹3.2 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

