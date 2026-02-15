ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಗೆ ಕಂಕಣಭಾಗ್ಯ..!

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ, ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೊಂದು ಬಂದಿದೆ.
ಈಗ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿರುವುದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಅಜ್ಜ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಯಾರನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತಸವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಇಶಾನ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರಾ?
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ಕಾತರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.ಆದರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಅನುರಾಗ್ ಪಾಂಡೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ಯಾರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಅಜ್ಜ ಹೇಳುವಂತೆ, ಇಶಾನ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಗೆಳತಿ ಅದಿತಿ ?
ಅದಿತಿ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅವರ ಅಜ್ಜ 'ಅವಳು ಇಶಾನ್ ಗೆಳತಿ ಮತ್ತು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹12 ಕೋಟಿ ರೂ,ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.