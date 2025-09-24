ದ್ವಿ-ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ!! ಹಿಟ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ ಗೊತ್ತಾ?

Rohit Sharma Net Worth: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಟಗಾರ. ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ, ನಾಯಕನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಭಾರತೀಯ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2007 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ತಮ್ಮ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ, ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದರು.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರೇಡ್ ಎ+ ಆಟಗಾರ. ಅವರು ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಪ್ರತಿ ಋತುವಿಗೆ 16.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ ಗಳಿಕೆ 190 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವರು ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಕೋಟಿಯಿಂದ 60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 215 ಕೋಟಿಯಿಂದ 230 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ನಂತಹ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಕಾರುಗಳಿವೆ.
ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬೃಹತ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.