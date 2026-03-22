ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪುತ್ರ!.. ಈಗ ಅವನು ಅಲ್ಲ ಅವಳು

cricketer sanjay bangara son: ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅನಾಯ ಬಂಗಾರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 22, 2026, 11:32 AM IST
  • ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪುತ್ರ!..
  • ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ಭಾವುಕಳಾದ ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್

cricketer sanjay bangara son: ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು  ಕೋಚ್‌ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ ಅವರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಿಂಗ ದೃಢೀಕರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣವು, ಗಣ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅಪರೂಪದ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಮತ್ತುವೈಶಾಲಿ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಮಗನ ಹೆಸರು ಅಥರ್ವ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಗನ ಹೆಸರು ಆರ್ಯನ್. ಮೊದಲ ಪುತ್ರ ಅಥರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮೊದಲು, ಅನಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಯನ್ ಬಂಗಾರ್ ಎಂದು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ - ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರರಾಗುವ ಮೊದಲು ಭಾರತವನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು - ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವೀಣ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ -16 ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ -19 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು, ನಂತರ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್‌ಶೈರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೌಂಟಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಡುವುದು ಸೇರಿದೆ.

ತನ್ನ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಅನಯಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ದೈಹಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ತನ್ನ ಲಿಂಗ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ "ಡಬಲ್ ಲೈಫ್" ಅನ್ನು ಅವಳು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು, ಅನೇಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೂರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಮನಿಸುವ ಒಂದು ಸೂಚಕವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸಮನ್ವಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಲುವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ

ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವ ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್, ಈ ಪ್ರಯಾಣ ನನಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಾವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೆವು. ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾನು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಅವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

GenderSanjay BangartranscricketSports

